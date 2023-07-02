Стерлинг коротко отреагировал на яркую победу Фахретдинова над Кевином Ли

Действующий чемпион UFC в легчайшей весовой категории Алджамейн Стерлинг отреагировал на убедительную победу российского бойца полусреднего веса Рината Фахретдинова над Кевином Ли.

На турнире UFC Vegas 76, который состоялся в ночь на 2 июля, Фахретдинов выиграл у Ли удушающим приёмом в первом раунде.

«Ринат, просто вау», — написал Стерлинг на своей странице в социальных сетях.

Победа над Ли стала для Фахретдинова третьей в рамках UFC. До этого он дважды побеждал судейскими решениями. Всего у Рината 23 победы и одно поражение в профессиональных смешанных единоборствах.

Для Кевина Ли это был первый поединок после возвращения в UFC. Всего в активе экс-претендента на временный титул в лёгком весе 19 побед и восемь поражений в ММА.