Стерлинг коротко отреагировал на яркую победу Фахретдинова над Кевином Ли
Поделиться
Действующий чемпион UFC в легчайшей весовой категории Алджамейн Стерлинг отреагировал на убедительную победу российского бойца полусреднего веса Рината Фахретдинова над Кевином Ли.
На турнире UFC Vegas 76, который состоялся в ночь на 2 июля, Фахретдинов выиграл у Ли удушающим приёмом в первом раунде.
«Ринат, просто вау», — написал Стерлинг на своей странице в социальных сетях.
Победа над Ли стала для Фахретдинова третьей в рамках UFC. До этого он дважды побеждал судейскими решениями. Всего у Рината 23 победы и одно поражение в профессиональных смешанных единоборствах.
Для Кевина Ли это был первый поединок после возвращения в UFC. Всего в активе экс-претендента на временный титул в лёгком весе 19 побед и восемь поражений в ММА.
Комментарии
- 2 июля 2023
-
11:55
-
11:39
-
10:54
-
10:43
-
10:36
-
09:54
-
09:50
-
09:40
-
09:30
-
08:28
-
08:05
-
06:27
-
05:42
-
05:29
-
05:02
-
04:59
-
04:30
-
02:28
-
01:57
-
01:50
-
01:15
-
01:09
-
00:35
-
00:14
- 1 июля 2023
-
23:40
-
22:41
-
22:13
-
20:54
-
19:56
-
19:54
-
19:51
-
19:48
-
19:45
-
19:40
-
19:07
Партнерский контент