Промоутер: думаю, Фьюри встретится с Нганну. Обидно, но это так

Известный промоутер Эдди Хирн предполагает, что британский непобеждённый боксёр, действующий чемпион мира в супертяжёлом весе по версии WBC Тайсон Фьюри проведёт свой следующий поединок с Фрэнсисом Нганну.
«Да, думаю, что Фьюри встретится с Нганну. Во всяком случае я это слышал. Судя по всему, это будет выставочный бой без нокдаунов и всего прочего. Я не знаю наверняка, только говорю то, что слышал. Обидно, но это так. Это, конечно, большой бой, но я хотел увидеть, как Фьюри дерётся с Усиком. Было бы неплохо, чтобы в супертяжёлом весе появился бесспорный чемпион, но Тайсон сам отвечает за свою карьеру. Я уверен, он заработает кучу денег. Удачи ему», — приводит слова Хирна TalkSport.
Напомним, ранее Фьюри сообщал, что скоро будет анонсирован его следующий поединок.
- 2 июля 2023
-
11:55
-
11:39
-
10:54
-
10:43
-
10:36
-
09:54
-
09:50
-
09:40
-
09:30
-
08:28
-
08:05
-
06:27
-
05:42
-
05:29
-
05:02
-
04:59
-
04:30
-
02:28
-
01:57
-
01:50
-
01:15
-
01:09
-
00:35
-
00:14
- 1 июля 2023
-
23:40
-
22:41
-
22:13
-
20:54
-
19:56
-
19:54
-
19:51
-
19:48
-
19:45
-
19:40
-
19:07