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Промоутер: думаю, Фьюри встретится с Нганну. Обидно, но это так

Промоутер: думаю, Фьюри встретится с Нганну. Обидно, но это так
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Известный промоутер Эдди Хирн предполагает, что британский непобеждённый боксёр, действующий чемпион мира в супертяжёлом весе по версии WBC Тайсон Фьюри проведёт свой следующий поединок с Фрэнсисом Нганну.

«Да, думаю, что Фьюри встретится с Нганну. Во всяком случае я это слышал. Судя по всему, это будет выставочный бой без нокдаунов и всего прочего. Я не знаю наверняка, только говорю то, что слышал. Обидно, но это так. Это, конечно, большой бой, но я хотел увидеть, как Фьюри дерётся с Усиком. Было бы неплохо, чтобы в супертяжёлом весе появился бесспорный чемпион, но Тайсон сам отвечает за свою карьеру. Я уверен, он заработает кучу денег. Удачи ему», — приводит слова Хирна TalkSport.

Напомним, ранее Фьюри сообщал, что скоро будет анонсирован его следующий поединок.

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