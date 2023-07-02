Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Будущее футбола Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Белал Мухаммад: Фахретдинов — настоящий киллер

Белал Мухаммад: Фахретдинов — настоящий киллер
Аудио-версия:
Комментарии

Американский боец смешанных единоборств, третий номер рейтинга полусредней весовой категории UFC Белал Мухаммад отреагировал на убедительную победу россиянина Рината Фахретдинова над Кевином Ли.

Напомним, на турнире UFC Vegas 76, который состоялся в ночь на 2 июля, Фахретдинов выиграл у Ли удушающим приёмом в первом раунде.

«Чёрт, я думаю, это был очень жёсткий дебют для Кевина. Ринат — настоящий киллер», — написал Мухаммад на своей странице в социальных сетях.

Стоит отметить, что для Кевина Ли это был первый поединок после возвращения в UFC. Всего в его активе 19 побед и восемь поражений в ММА.

Победа над Ли стала для Фахретдинова третьей в рамках UFC. До этого он дважды побеждал судейскими решениями. Всего у Рината 23 победы и одно поражение в профессиональных смешанных единоборствах.

Материалы по теме
Потушил свет за минуту. Фахретдинов играючи расправился с опытным американцем
Потушил свет за минуту. Фахретдинов играючи расправился с опытным американцем
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023