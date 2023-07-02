Белал Мухаммад: Фахретдинов — настоящий киллер

Американский боец смешанных единоборств, третий номер рейтинга полусредней весовой категории UFC Белал Мухаммад отреагировал на убедительную победу россиянина Рината Фахретдинова над Кевином Ли.

Напомним, на турнире UFC Vegas 76, который состоялся в ночь на 2 июля, Фахретдинов выиграл у Ли удушающим приёмом в первом раунде.

«Чёрт, я думаю, это был очень жёсткий дебют для Кевина. Ринат — настоящий киллер», — написал Мухаммад на своей странице в социальных сетях.

Стоит отметить, что для Кевина Ли это был первый поединок после возвращения в UFC. Всего в его активе 19 побед и восемь поражений в ММА.

Победа над Ли стала для Фахретдинова третьей в рамках UFC. До этого он дважды побеждал судейскими решениями. Всего у Рината 23 победы и одно поражение в профессиональных смешанных единоборствах.