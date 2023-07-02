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«Буду рад навсегда заткнуть его». Австралиец Зерафа бросил вызов Тиму Цзю

«Буду рад навсегда заткнуть его». Австралиец Зерафа бросил вызов Тиму Цзю
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Австралийский боксёр Майкл Зерафа бросил вызов временному чемпиону в первом среднем весе по версии WBO Тимофею Цзю.

«Я готов, всегда готов. Обстоятельства, которые привели к срыву нашего первого боя с Тимом, я не мог контролировать. Я не снимался с того поединка. Я заслужил титульный шанс, а Цзю думает, что владеет чемпионским титулом. Я буду рад подраться с ним и навсегда закрыть ему рот.

Австралия хочет этого поединка, мир хочет этого боя. Зерафа против Цзю — это огромный бой.

Я могу реабилитироваться. Все думают, что я сбежал от этого поединка и струсил, так что для меня бой с Тимом станет искуплением. Я иду, чтобы снести его голову», — цитирует Зерафу BoxingScene.

Напомним, в 2021 году бой между Зерафой и Цзю сорвался из-за вспышки коронавируса. Бойцы обвиняли друг друга в уклонении от поединка.

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