Стрикленд: я расправился со всеми, кого предлагали в UFC, дайте мне чёртов титульный шанс

Американский боец смешанных единоборств, седьмой номер рейтинга средней весовой категории Шон Стрикленд заявил, что хочет драться с чемпионом дивизиона Исраэлем Адесаньей.
«Это должно случиться. Иззи пошёл уже на второй круг, и они пытались воткнуть туда Абуса с посылом: «А давайте подтянем Абуса, он может побить Шона». А я без вопросов принимаю, и посмотрим, что будет. Каждый раз, когда они пытаются добавить дивизиону новую кровь, как было и с тем французиком (Нассурдин Имавов. — Прим. «Чемпионата»), я отправляю их домой. Этот парень не стал исключением. Я расправился со всеми, на кого они возлагали надежды, так что дайте мне этот чёртов титульный шанс! Я заслужил это! До этого я принял бой с другим парнем на трёхдневном уведомлении и выиграл каждый из пяти раундов. Я заплатил сполна, так что дайте мне то, что я заслужил! Я должен быть следующим, даже если этот Дрикус Дю Плесси побьёт Уиттакера. Я хочу этого, фанаты хотят этого, так давайте это сделаем!» — сказал Стрикленд на пресс-конференции.
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