Стрикленд: Лас-Вегас — отстой, и США — отстой

Американский боец смешанных единоборств, седьмой номер рейтинга UFC в средней весовой категории Шон Стрикленд раскритиковал США и правительство страны.
«Я из Лас-Вегаса. Так вот, Лас-Вегас — отстой. Посмотрите на количество тех, кто недополучил образование. Я и сам не закончил школу. Я продукт дерьмового общества. США — тоже отстой. Цены на недвижимость взлетели, нам промывают мозги. Мы разрушаем эту чёртову страну.
Да, иногда я говорю что-то неподобающее. Но я при этом патриот своей страны, а корпорации убивают её. Я не хочу, чтобы мы тратили деньги на другие страны. Я не хочу, чтобы кого-то там бомбили, все деньги должны оставаться в стране и в ваших кошельках. Но у нас чересчур много политиков, которые не ставят интересы США в свой приоритет. И не думаю, что без революции что-то изменится», — сказал Стрикленд на пресс-конференции.
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