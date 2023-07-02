«Это было идеально, братан». Кёртис отреагировал на победу Фахретдинова

Американский боец смешанных единоборств, 15-й номер рейтинга средней весовой категории UFC Крис Кёртис оценил победу россиянина Рината Фахретдинова над Кевином Ли на турнире UFC Vegas 76 в ночь на 2 июля.

Напомним, Фахретдинов выиграл у Ли удушающим приёмом в первом раунде.

«Чёрт, мне очень жалко Кевина. Снимаю шляпу перед Ринатом, это было идеально, братан», — написал Кёртис на своей странице в социальных сетях.

Напомним, что для Кевина Ли это был первый поединок после возвращения в UFC. Всего в его активе 19 побед и восемь поражений в ММА.

Победа над Ли стала для Фахретдинова третьей в рамках UFC. До этого он дважды побеждал судейскими решениями. Всего у Рината 23 победы и одно поражение в профессиональных смешанных единоборствах.