«Это было идеально, братан». Кёртис отреагировал на победу Фахретдинова
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Американский боец смешанных единоборств, 15-й номер рейтинга средней весовой категории UFC Крис Кёртис оценил победу россиянина Рината Фахретдинова над Кевином Ли на турнире UFC Vegas 76 в ночь на 2 июля.
Напомним, Фахретдинов выиграл у Ли удушающим приёмом в первом раунде.
«Чёрт, мне очень жалко Кевина. Снимаю шляпу перед Ринатом, это было идеально, братан», — написал Кёртис на своей странице в социальных сетях.
Напомним, что для Кевина Ли это был первый поединок после возвращения в UFC. Всего в его активе 19 побед и восемь поражений в ММА.
Победа над Ли стала для Фахретдинова третьей в рамках UFC. До этого он дважды побеждал судейскими решениями. Всего у Рината 23 победы и одно поражение в профессиональных смешанных единоборствах.
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