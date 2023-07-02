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Фахретдинов — о победе над Ли: у нас в России принято делать, а не говорить

Фахретдинов — о победе над Ли: у нас в России принято делать, а не говорить
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Российский боец смешанных единоборств Ринат Фахретдинов, выступающий в полусредней весовой категории UFC, прокомментировал уверенную победу над Кевином Ли.

На турнире UFC Vegas 76, который прошёл в ночь на 2 июля, Фахретдинов выиграл у Ли удушающим приёмом в первом раунде.

«Я надеялся на такой бой, просто не хотел много говорить. У нас в России принято делать, а не говорить, поэтому я молчал. Надеюсь, вам понравилось. Вы недавно говорили, что у меня две победы и ни одной досрочки. Я исправился!» — сказал Фахретдинов на пресс-конференции после боя.

Победа над Ли стала для Фахретдинова третьей в рамках UFC. До этого он дважды побеждал судейскими решениями. Всего у Рината 23 победы и одно поражение в профессиональных смешанных единоборствах.

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