Фахретдинов — о победе над Ли: у нас в России принято делать, а не говорить
Поделиться
Российский боец смешанных единоборств Ринат Фахретдинов, выступающий в полусредней весовой категории UFC, прокомментировал уверенную победу над Кевином Ли.
На турнире UFC Vegas 76, который прошёл в ночь на 2 июля, Фахретдинов выиграл у Ли удушающим приёмом в первом раунде.
«Я надеялся на такой бой, просто не хотел много говорить. У нас в России принято делать, а не говорить, поэтому я молчал. Надеюсь, вам понравилось. Вы недавно говорили, что у меня две победы и ни одной досрочки. Я исправился!» — сказал Фахретдинов на пресс-конференции после боя.
Победа над Ли стала для Фахретдинова третьей в рамках UFC. До этого он дважды побеждал судейскими решениями. Всего у Рината 23 победы и одно поражение в профессиональных смешанных единоборствах.
Комментарии
- 2 июля 2023
-
15:05
-
14:47
-
14:22
-
13:49
-
13:20
-
12:30
-
12:22
-
11:55
-
11:39
-
10:54
-
10:43
-
10:36
-
09:54
-
09:50
-
09:40
-
09:30
-
08:28
-
08:05
-
06:27
-
05:42
-
05:29
-
05:02
-
04:59
-
04:30
-
02:28
-
01:57
-
01:50
-
01:15
-
01:09
-
00:35
-
00:14
- 1 июля 2023
-
23:40
-
22:41
-
22:13
-
20:54
Партнерский контент