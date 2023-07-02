Фахретдинов: Ли показался очень большим, но чем больше шкаф, тем громче падает

Российский боец смешанных единоборств Ринат Фахретдинов, выступающий в полусредней весовой категории UFC, рассказал о впечатлениях от Кевина Ли.

На турнире UFC Vegas 76, который прошёл в ночь на 2 июля, Фахретдинов выиграл у Ли удушающим приёмом в первом раунде.

«На самом деле Кевин вышел в октагон очень большим и показался мне физически крепким на первый взгляд. Но это не страшно. Чем больше шкаф, тем громче он падает. Я чувствовал силу в своих руках и знал, что если я попаду, то он упадёт», — сказал Фахретдинов на пресс-конференции.

Всего в активе Фахретдинова 23 победы и одно поражение в профессиональных смешанных единоборствах. В UFC российский боец провёл уже три поединка и выиграл во всех.