Фахретдинов: Ли показался очень большим, но чем больше шкаф, тем громче падает
Поделиться
Российский боец смешанных единоборств Ринат Фахретдинов, выступающий в полусредней весовой категории UFC, рассказал о впечатлениях от Кевина Ли.
На турнире UFC Vegas 76, который прошёл в ночь на 2 июля, Фахретдинов выиграл у Ли удушающим приёмом в первом раунде.
«На самом деле Кевин вышел в октагон очень большим и показался мне физически крепким на первый взгляд. Но это не страшно. Чем больше шкаф, тем громче он падает. Я чувствовал силу в своих руках и знал, что если я попаду, то он упадёт», — сказал Фахретдинов на пресс-конференции.
Всего в активе Фахретдинова 23 победы и одно поражение в профессиональных смешанных единоборствах. В UFC российский боец провёл уже три поединка и выиграл во всех.
Комментарии
- 2 июля 2023
-
16:28
-
15:56
-
15:41
-
15:05
-
14:47
-
14:22
-
13:49
-
13:20
-
12:30
-
12:22
-
11:55
-
11:39
-
10:54
-
10:43
-
10:36
-
09:54
-
09:50
-
09:40
-
09:30
-
08:28
-
08:05
-
06:27
-
05:42
-
05:29
-
05:02
-
04:59
-
04:30
-
02:28
-
01:57
-
01:50
-
01:15
-
01:09
-
00:35
-
00:14
- 1 июля 2023
-
23:40
Партнерский контент