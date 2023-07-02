Фото: Алекс Перейра показал актуальную форму за месяц до боя с Блаховичем

Экс-чемпион UFC в среднем весе (до 84 кг), бразилец Алекс Перейра продолжает подготовку к поединку с бывшим обладателем титула в полутяжёлом дивизионе (до 93 кг), поляком Яном Блаховичем, который состоится 30 июля на турнире UFC 291 в Солт-Лейк-Сити (США).

Фото: из личного архива Диллона Дэниса

Алексу Перейре 35 лет. Бразилец, являющийся неоднократным чемпионом мира по кикбоксингу, дебютировал в смешанных единоборствах в 2015 году, однако после трёх выступлений приостановил карьеру на четыре года, вернувшись только в ноябре 2020-го.

В ноябре 2021 года Перейра дебютировал в UFC и уже через год сразился за чемпионский титул, сенсационно победив звёздного новозеландца Исраэля Адесанью. Реванш состоялся в апреле, и на этот раз Адесанья выиграл нокаутом во втором раунде.