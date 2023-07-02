Белал Мухаммад оценил шансы Рахмонова на досрочную победу в бою с Гастелумом

Третий номер рейтинга UFC в полусреднем весе (до 77 кг), американец Белал Мухаммад прокомментировал организацию поединка между казахстанцем Шавкатом Рахмоновым и другим американским бойцом Келвином Гастелумом, который, как ожидается, состоится в сентябре.

«Гастелум умеет бороться, хотя почти не пользуется этим. Его тяжело финишировать, и я сомневаюсь, что у Рахмонова получится это сделать. Но у него есть все шансы на победу, потому что он очень хорош», – сказал Мухаммад в социальных сетях.

В своём последнем бою, состоявшемся в марте на UFC 285, Рахмонов победил американца Джеффа Нила удушающим приёмом в третьем раунде. Гастелум в апреле на UFC 287 единогласным решением одолел соотечественника, Криса Кёртиса.