Белал Мухаммад оценил шансы Рахмонова на досрочную победу в бою с Гастелумом
Поделиться
Третий номер рейтинга UFC в полусреднем весе (до 77 кг), американец Белал Мухаммад прокомментировал организацию поединка между казахстанцем Шавкатом Рахмоновым и другим американским бойцом Келвином Гастелумом, который, как ожидается, состоится в сентябре.
«Гастелум умеет бороться, хотя почти не пользуется этим. Его тяжело финишировать, и я сомневаюсь, что у Рахмонова получится это сделать. Но у него есть все шансы на победу, потому что он очень хорош», – сказал Мухаммад в социальных сетях.
В своём последнем бою, состоявшемся в марте на UFC 285, Рахмонов победил американца Джеффа Нила удушающим приёмом в третьем раунде. Гастелум в апреле на UFC 287 единогласным решением одолел соотечественника, Криса Кёртиса.
Материалы по теме
Комментарии
- 3 июля 2023
-
00:06
- 2 июля 2023
-
23:51
-
23:20
-
22:05
-
20:50
-
19:59
-
18:24
-
16:57
-
16:28
-
15:56
-
15:41
-
15:05
-
14:47
-
14:22
-
13:49
-
13:20
-
12:30
-
12:22
-
11:55
-
11:39
-
10:54
-
10:43
-
10:36
-
09:54
-
09:50
-
09:40
-
09:30
-
08:28
-
08:05
-
06:27
-
05:42
-
05:29
-
05:02
-
04:59
-
04:30
Партнерский контент