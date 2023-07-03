Хирн: Чарло окажется в очень невыгодном положении, поднявшись в категорию к Канело

Промоутер Эдди Хирн поделился ожиданиями от боя абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе Сауля Альвареса (59-2-2, 39 КО) против абсолютного чемпиона в первом среднем весе Джермелла Чарло (35-1-1, 19 КО).
«Это великолепно. Мы делали несколько подобных анонсов. Одним из них был бой Юбэнк – Бенн. Очень редко ты объявляешь что-нибудь, о чём никто вообще не догадывается. Иногда эти анонсы получаются более мощными.
Их план был другим. Канело должен был сразиться с братом Джермелла, но тот оказался неготовым. Джермелл вмешался, и это хорошее сражение.
Безусловно, Чарло окажется в очень невыгодном положении, поднявшись в категорию к большому и сильному бойцу второго среднего веса. Однако он очень хороший боксёр, так что удачи им обоим. Но, конечно, мы будем болеть за Канело»,— приводит слова Хирна Boxing News.
Чендлер и Порье или Бивол и Канело! Кто выдал лучший бой года?
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