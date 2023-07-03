Исмагулов отреагировал на поражение в поединке с Доусоном
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Казахстанский боец смешанных единоборств, 12-й номер рейтинга лёгкой весовой категории Дамир Исмагулов опубликовал новый пост в социальных сетях, в котором высказался по поводу поражения в поединке с американцем Грантом Доусоном. Бой состоялся в минувшие выходные на арене UFC Apex в Лас-Вегасе.
«Не всегда всё идет по нашему плану», – написал Исмагулов.
Напомним, бой продлился все три раунда и завершился победой американца единогласным решением судей.
Исмагулов потерпел третье поражение в смешанных единоборствах. Отметим, что это второе поражение подряд россиянина в UFC. Также на счету Исмагулова 24 победы в смешанных единоборствах.
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