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Исмагулов отреагировал на поражение в поединке с Доусоном

Исмагулов отреагировал на поражение в поединке с Доусоном
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Казахстанский боец смешанных единоборств, 12-й номер рейтинга лёгкой весовой категории Дамир Исмагулов опубликовал новый пост в социальных сетях, в котором высказался по поводу поражения в поединке с американцем Грантом Доусоном. Бой состоялся в минувшие выходные на арене UFC Apex в Лас-Вегасе.

«Не всегда всё идет по нашему плану», – написал Исмагулов.

Напомним, бой продлился все три раунда и завершился победой американца единогласным решением судей.

Исмагулов потерпел третье поражение в смешанных единоборствах. Отметим, что это второе поражение подряд россиянина в UFC. Также на счету Исмагулова 24 победы в смешанных единоборствах.

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Дамир Исмагулов дал болельщикам понять, что не завершил карьеру бойца:

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