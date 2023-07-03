«Вот кем я буду, когда окончательно сойду с ума». Стрикленд высказался о Меле Гибсоне

Американский боец смешанных единоборств, седьмой номер рейтинга UFC в средней весовой категории Шон Стрикленд рассказал о встрече со знаменитым актёром Мелом Гибсоном на прошедшем турнире UFC в Лас-Вегасе.

«Он совершенно ненормальный тип! Я удивлён, что он не болел за Германию. Я подошёл к нему и сказал: «Эй, ты сумасшедший парень! Ты мне нравишься!»

Нет, Мел Гибсон настоящий мужик. Вы видели его фильмы? Мне нравится этот парень. Вот кем я хочу быть, когда окончательно сойду с ума и состарюсь, разве что не таким расистом. Да я просто шучу – я не думаю, что Мел Гибсон расист. Он просто по-хорошему чокнутый!» – сказал Стрикленд на пресс-конференции.

Напомним, Стрикленд в минувшие выходные одержал досрочную победу в поединке с Абусупьяном Магомедовым.