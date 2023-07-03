Иван Штырков рассказал, когда может пройти его поединок с Владимиром Минеевым

Известный российский боец смешанных единоборств Иван Штырков высказался по поводу своего возможного поединка с соотечественником Владимиром Минеевым.

«Мы с руководством RCC поговорили и решили, что до конца года или начала следующего, пока есть интересные варианты подраться по ММА и кикбоксингу, нет смысла рисковать даже за чуть больший гонорар кулаками и здоровьем, когда есть интересная работа в моей стандартной сфере ММА.

И есть хорошее предложение в кикбоксинге. Это предложение, которое поступило от Камила Гаджиева, – подраться с Владимиром Минеевым в Сочи. По-моему, октябрь месяц, середина», — сказал Штырков на YouTube-канале Meta MMA.

На счету Штыркова 25 боёв, в которых он одержал 22 победы (десять нокаутом), потерпел два поражения, а один поединок с его участием завершился вничью.

В общей сложности в активе Минеева в ММА 18 боёв, в которых он одержал 16 побед, потерпел одно поражение. Один поединок с его участием завершился вничью. В последнем бою он одолел соотечественника Магомеда Исмаилова.