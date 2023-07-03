Пётр Ян рассказал о переменах в тренировочном лагере

Российский боец UFC Пётр Ян рассказал, что он планирует изменить свой тренировочный лагерь.
«Конечно, нужно поменять определённые вещи. И мы будем менять. Что именно — пока секрет. Готовиться в Дагестане или Омске? Когда находишься в удалённом от дома месте, ты абстрагируешься и подготовка в совокупности проходит лучше. Поэтому смена места идёт на руку. Поэтому нужно менять место подготовки», – передаёт слова Яна корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
Петру Яну сейчас 30 лет. Россиянин дебютировал в смешанных единоборствах в 2014 году и в июне 2018-го провёл дебютный поединок в UFC. В июле 2020 года Ян сразился за вакантный титул организации в легчайшем весе и победил техническим нокаутом легендарного бразильца Жозе Альдо, после чего уступил пояс американцу Алджамейну Стерлингу. В своём последнем бою в марте россиянин единогласным решением проиграл грузину Мерабу Двалишвили.
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