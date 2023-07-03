Вице-президент АСА: не удивлюсь, если Доусон пройдет Гэтжи после победы над Исмагуловым

Вице-президент АСА Асланбек Бадаев считает, что американец Грант Доусон сможет победить в поединке с Джастином Гэтжи.

Напомним, на прошедших выходных Доусон одержал победу в поединке с представителем Казахстана Дамиром Исмагуловым.

«Грант Доусон – очень недооценённый проспект с агрессивной борьбой. Я не вижу в нём ничего выдающегося как в вольнике, но как боец ММА он очень пластичен, у него хороший тайминг, он постоянно занимает доминирующие позиции, не останавливается, агрессивно развивает свой успех и неплохо дышит. В стойке есть пробелы, но он навязывает свою борьбу. Этот парень многим попортит кровь. Я восхищаюсь его борцовской техникой. Предполагал, что бой именно так сложится. Не то чтобы Дамир не умеет бороться, но его сильные стороны заключаются в ударной технике. В последних двух боях он встретился с очень неудобными соперниками. Как следствие – два поражения.

Стоит ли называть это спадом? Не знаю. Я не удивлюсь, если Доусон пройдёт Джастина Гэтжи. Привычная территория для Гэтжи – стойка, Доусон действует в противоположной манере. Гэтжи более раскручен, он претендовал на пояс, у него есть ударная мощь, но прагматизм на стороне Доусона», – приводит слова Бадаева Metaratings.