Вице-президент АСА: не удивлюсь, если Доусон пройдет Гэтжи после победы над Исмагуловым

Вице-президент АСА Асланбек Бадаев считает, что американец Грант Доусон сможет победить в поединке с Джастином Гэтжи.
Напомним, на прошедших выходных Доусон одержал победу в поединке с представителем Казахстана Дамиром Исмагуловым.
«Грант Доусон – очень недооценённый проспект с агрессивной борьбой. Я не вижу в нём ничего выдающегося как в вольнике, но как боец ММА он очень пластичен, у него хороший тайминг, он постоянно занимает доминирующие позиции, не останавливается, агрессивно развивает свой успех и неплохо дышит. В стойке есть пробелы, но он навязывает свою борьбу. Этот парень многим попортит кровь. Я восхищаюсь его борцовской техникой. Предполагал, что бой именно так сложится. Не то чтобы Дамир не умеет бороться, но его сильные стороны заключаются в ударной технике. В последних двух боях он встретился с очень неудобными соперниками. Как следствие – два поражения.
Стоит ли называть это спадом? Не знаю. Я не удивлюсь, если Доусон пройдёт Джастина Гэтжи. Привычная территория для Гэтжи – стойка, Доусон действует в противоположной манере. Гэтжи более раскручен, он претендовал на пояс, у него есть ударная мощь, но прагматизм на стороне Доусона», – приводит слова Бадаева Metaratings.
- 3 июля 2023
-
11:57
-
11:40
-
10:45
-
10:08
-
09:53
-
09:38
-
09:34
-
07:50
-
06:50
-
06:30
-
06:06
-
01:18
-
00:40
-
00:06
- 2 июля 2023
-
23:51
-
23:20
-
22:05
-
20:50
-
19:59
-
18:24
-
16:57
-
16:28
-
15:56
-
15:41
-
15:05
-
14:47
-
14:22
-
13:49
-
13:20
-
12:30
-
12:22
-
11:55
-
11:39
-
10:54
-
10:43