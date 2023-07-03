Биспинг: Грассо сильнее Шевченко как боец

Бывший чемпион UFC в средней весовой категории, ныне комментатор и аналитик Майкл Биспинг высказался по поводу предстоящего реванша между Алексой Грассо и Валентиной Шевченко.

«Это может показаться безумием, но я думаю, что Алекса как боец лучше. Мне это вовсе не кажется сумасшедшим. Я думал, что Алекса выглядела очень хорошо в первом поединке. Валентина Шевченко долго была доминирующей силой, но у каждого своё время. У каждого свой конец. У каждого своё начало конца.

Начало ли это конца Шевченко? Позади ли её лучшие дни? Не знаю, может быть. Может быть, у неё просто был плохой день. Возможно, Алекса Грассо просто лучше как боец. Думаю, она выглядела очень хорошо. Это точно не было случайностью», — сказал Биспинг на своём YouTube-канале.

Напомним, первая встреча девушек в октагоне состоялась на турнире UFC 285. Бой завершился победой Грассо удушающим приёмом, и, таким образом, мексиканка завоевала титул, нанеся Шевченко первое поражение с 2017 года.

В активе Алексы Грассо 16 побед при трёх поражениях в профессиональных смешанных единоборствах. Шевченко, в свою очередь, выиграла в ММА 23 боя и четырежды проиграла.