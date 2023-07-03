Победивший Мэнни Пакьяо боксёр объявил о завершении карьеры ради борьбы с буллингом

Бывший чемпион в полусреднем весе Джефф Хорн спустя шесть лет со дня своей победы над Мэнни Пакьяо и завоевания титула чемпиона мира по версии WBO провёл пресс-конференцию, на которой официально объявил о своём уходе из спорта.
Хорн сообщил, что официально уходит из бокса, чтобы преподавать тактику борьбы с буллингом в школах Квинсленда.
«Я наслаждался своим временем, это точно, как боксёр, но теперь у меня есть более важная работа. Мой следующий полет — определённо самый большой, он личный, и он заключается в том, чтобы попытаться защитить каждого ребёнка.
Я просто вижу в глазах детей, что они верят в то, что я говорю, и это меняет их жизнь. Поэтому это очень важное послание, которым я делюсь с ними.
Многие дети просто не знают, что делать в ситуации с буллингом. Или у них есть родители, которые говорят: «Просто дай ему в нос». Я знаю, так говорил мне мой отец в своё время, но это не всегда срабатывает. Я не выигрывал бои, в которые вступал в старших классах. Так что это научит их правильно управлять ситуацией», — приводит слова Хорна BoxingScene.
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