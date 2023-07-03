«Майами Хит» не станет заключать сделку с Макгрегором из-за скандала во время финала НБА

Баскетбольный клуб «Майами Хит» не станет заключать сделку с ирландским бойцом смешанных единоборств Конором Макгрегором из-за недавнего скандала во время финала НБА, сообщает Page Six.
«Хит» должны были заключить контракт с Макгрегором на сезон 2023/2024, по которому на форму «Майами» наносился логотип криоспрея Tidl Sports.
«Это было очень плохо для кристально чистой организации. Я не могу представить, что руководство «Хит» хочет видеть нашивку Tidl Sports на своей форме, — это напоминание о 24 часах ада, через которые прошла организация», — заявил один из источников.
Напомним, инцидент с предполагаемым изнасилованием произошёл во время четвёртого матча финала НБА между «Майами Хит» и «Денвер Наггетс». По словам адвоката потерпевшей, Макгрегор заперся с ней в туалете, где требовал от неё вступить с ним в интимную связь.
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