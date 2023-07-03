Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Будущее футбола Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Майами Хит» не станет заключать сделку с Макгрегором из-за скандала во время финала НБА

«Майами Хит» не станет заключать сделку с Макгрегором из-за скандала во время финала НБА
Аудио-версия:
Комментарии

Баскетбольный клуб «Майами Хит» не станет заключать сделку с ирландским бойцом смешанных единоборств Конором Макгрегором из-за недавнего скандала во время финала НБА, сообщает Page Six.

«Хит» должны были заключить контракт с Макгрегором на сезон 2023/2024, по которому на форму «Майами» наносился логотип криоспрея Tidl Sports.

«Это было очень плохо для кристально чистой организации. Я не могу представить, что руководство «Хит» хочет видеть нашивку Tidl Sports на своей форме, — это напоминание о 24 часах ада, через которые прошла организация», — заявил один из источников.

Напомним, инцидент с предполагаемым изнасилованием произошёл во время четвёртого матча финала НБА между «Майами Хит» и «Денвер Наггетс». По словам адвоката потерпевшей, Макгрегор заперся с ней в туалете, где требовал от неё вступить с ним в интимную связь.

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023