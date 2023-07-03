Штырков рассказал, когда он может подраться с Дациком

Известный российский боец смешанных единоборств Иван Штырков высказался по поводу своего соотечественника Вячеслава Дацика.

«Ну а что Дацик? Взрослее и старее. Старый пень – это про спорт, а не про жизнь. Дядька как бы шумит, востребован. Герой эпичный!

Молодец, ничего плохого не могу сказать, просто он из другой истории. Не про спорт. Не про тот спорт, которым я горю и живу.

Может быть, пройдёт три-четыре года, мне уже всё неинтересно будет, и тогда старому пню Дацику скажу: «Эй, давай махаться!» — приводит слова Штыркова Metaratings.

На счету Штыркова 25 боёв, в которых он одержал 22 победы (десять нокаутом), потерпел два поражения, а один поединок с его участием завершился вничью.

Вячеслав Дацик свой предыдущий бой провёл в апреле 2023 года с американцем Кевином Джонсоном на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Поединок прошёл всю дистанцию и завершился победой Джонсона решением большинства судей.