В игорной зоне «Красная Поляна» состоялся турнир ACA YE 37

30 июня лига ACA провела бойцовский турнир Young Eagles 37 на RED ARENA. Зрители спортивного шоу увидели 15 противостояний.
В главном бою вечера Калыбек Арзыкул уступил Евгению Бондареву. При этом развязка наступила уже в первом раунде. На 51-й секунде поединка Бондарев мощным хуком достал голову оппонента, после чего финишировал Арзыкула, упавшего на канвас.
В соглавном событии сражались представители тяжёлого дивизиона Марсель Сычёв и Шадид Рашидов. Спортсмены прошли полную дистанцию из трёх раундов, болельщики не увидели преждевременной концовки. Однако судьи единогласным решением отдали победу белорусу.
В оставшихся поединках болельщики и фанаты смешанных единоборств увидели шесть технических нокаутов и несколько ярких сабмишенов.
АСА — крупнейшая лига смешанных единоборств (ММА) в мире со штаб-квартирой в России. ACA — лидер российского и европейского рынка единоборств с крупнейшим ростером профессиональных бойцов. Турниры серии Young Eagles — это лучшая бойцовская селекционная площадка в мире, на которой начинаются карьеры самых талантливых и перспективных молодых бойцов.
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