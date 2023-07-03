Кремлёв — о решении МОК лишить IBA признания: в олимпийской семье появились поросята

Президент Международной боксёрской ассоциации (IBA) Умар Кремлёв прокомментировал решение Международного олимпийского комитета (МОК) лишить организацию признания на сессии, состоявшейся 22 июня 2023 года.
«Понятно, их решение ангажированное. Я и до этого говорил, что спорт нужно очищать от грязных политиков. Мы будем этим заниматься, в олимпийской семье просто появились эти поросята, их нужно отправить в загон, пусть у себя там гадят. В спорте их не должно быть. Наша задача — отстаивать интересы спортсменов, мы не дадим их в обиду», – сказал Кремлёв в эфире «Матч ТВ».
Напомним, в 2019 году МОК отстранил IBA от организации турнира по боксу на Олимпийских играх из-за управленческих, финансовых, судейских и этических проблем. МОК самостоятельно руководил отбором и соревнованиями Олимпиады-2020 в Токио, а сейчас контролирует ход квалификации на Игры-2024 в Париже.
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