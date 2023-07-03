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Кремлёв — о решении МОК лишить IBA признания: в олимпийской семье появились поросята

Кремлёв — о решении МОК лишить IBA признания: в олимпийской семье появились поросята
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Президент Международной боксёрской ассоциации (IBA) Умар Кремлёв прокомментировал решение Международного олимпийского комитета (МОК) лишить организацию признания на сессии, состоявшейся 22 июня 2023 года.

«Понятно, их решение ангажированное. Я и до этого говорил, что спорт нужно очищать от грязных политиков. Мы будем этим заниматься, в олимпийской семье просто появились эти поросята, их нужно отправить в загон, пусть у себя там гадят. В спорте их не должно быть. Наша задача — отстаивать интересы спортсменов, мы не дадим их в обиду», – сказал Кремлёв в эфире «Матч ТВ».

Напомним, в 2019 году МОК отстранил IBA от организации турнира по боксу на Олимпийских играх из-за управленческих, финансовых, судейских и этических проблем. МОК самостоятельно руководил отбором и соревнованиями Олимпиады-2020 в Токио, а сейчас контролирует ход квалификации на Игры-2024 в Париже.

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