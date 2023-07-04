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«Я знаю себе цену». Шакур Стивенсон сообщил, что отказался от предложения о бое с Хейни

«Я знаю себе цену». Шакур Стивенсон сообщил, что отказался от предложения о бое с Хейни
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Непобеждённый чемпион мира в двух весовых категориях американец Шакур Стивенсон (20-0, 10 KO) сообщил, что отказался от предложения о поединке с действующим абсолютным чемпионом в лёгком весе (до 61,2 кг) соотечественником Девином Хейни (30-0, 15 KO).

«Я не считаю себя стороной А, но я знаю себе цену, и это не 25% [от призового фонда]. Я не отказывался от поединка, это было первое предложение, и с тех пор ничего не было слышно», – сказал Стивенсон в социальных сетях.

Напомним, в своём последнем бою, состоявшемся в конце мая, Хейни победил единогласным судейским решением звёздного украинца Василия Ломаченко. Стивенсон в апреле досрочно остановил японца Шуичиро Йошино, дебютировав в лёгком весе.

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