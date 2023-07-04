Отто Валлин: с Фьюри трудно иметь дело, поскольку он всё время противоречит сам себе

Шведский супертяжеловес Отто Валлин (25-1, 14 KO) поделился мнением относительно чемпиона WBC в супертяжёлом весе Тайсона Фьюри (33-0-1, 24 KO).

«Конечно, я не участвую в переговорах, которые он ведёт, но если вы посмотрите со стороны, может показаться, что Фьюри слишком сильно всё усложняет. С ним, безусловно, трудно иметь дело, поскольку он всё время противоречит сам себе. Мне кажется, дело в самом Тайсоне. У Усика, с которым он должен был боксировать, уже назначен поединок; он будет биться с Дюбуа в августе.

Фьюри до сих пор не боксировал – он выходил на ринг против Дерека Чисоры в декабре, он запросто мог бы провести хотя бы один бой и защитить свой титул. Но он этого не сделал. Он постоянно говорит, что пытался устроить бои со всеми, но никто не хочет биться с ним.

Не думаю, что ему кто-то верит, когда он это говорит», — приводит слова Валлина Rekatochklart.

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