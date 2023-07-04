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«С днём рождения, Америка, ты классная». Макгрегор — о Дне независимости США

«С днём рождения, Америка, ты классная». Макгрегор — о Дне независимости США
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34-летний ирландский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор в одной из социальных сетей опубликовал пост в честь Дня независимости США.

«С днём рождения, Америка, ты классная! От меня и моей семьи. Это и мой день рождения тоже», — написал Макгрегор.

Напомним, сегодня, 4 июля — день принятия Декларации независимости США в 1776 году, которая провозгласила независимость США от Королевства Великобритании. День независимости считается днём рождения Соединённых Штатов как свободной и независимой страны.

Макгрегор не участвует в поединках с июля 2021 года. Тогда ирландец проиграл американцу Дастину Порье, сломав при этом ногу. К UFC он присоединился в 2013 году. На счету Конора 28 поединков, в которых он добыл 22 победы и потерпел шесть поражений.

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