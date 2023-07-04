«С днём рождения, Америка, ты классная». Макгрегор — о Дне независимости США

34-летний ирландский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор в одной из социальных сетей опубликовал пост в честь Дня независимости США.
«С днём рождения, Америка, ты классная! От меня и моей семьи. Это и мой день рождения тоже», — написал Макгрегор.
Напомним, сегодня, 4 июля — день принятия Декларации независимости США в 1776 году, которая провозгласила независимость США от Королевства Великобритании. День независимости считается днём рождения Соединённых Штатов как свободной и независимой страны.
Макгрегор не участвует в поединках с июля 2021 года. Тогда ирландец проиграл американцу Дастину Порье, сломав при этом ногу. К UFC он присоединился в 2013 году. На счету Конора 28 поединков, в которых он добыл 22 победы и потерпел шесть поражений.
Конор Макгрегор в раздевалке «Рейнджерс» поздравляет хоккеистов
- 4 июля 2023
-
08:15
-
07:49
-
07:27
-
04:22
-
00:57
- 3 июля 2023
-
23:45
-
22:01
-
21:31
-
20:04
-
17:17
-
17:03
-
16:31
-
16:19
-
15:46
-
14:57
-
13:52
-
13:25
-
12:50
-
11:57
-
11:40
-
10:45
-
10:08
-
09:53
-
09:38
-
09:34
-
07:50
-
06:50
-
06:30
-
06:06
-
01:18
-
00:40
-
00:06
- 2 июля 2023
-
23:51
-
23:20
-
22:05