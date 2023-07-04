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«Он был моим другом и инвестировал в UFC». Дана Уайт — про Коби Брайанта

«Он был моим другом и инвестировал в UFC». Дана Уайт — про Коби Брайанта
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Президент UFC Дана Уайт высказался о прославленном игроке НБА Коби Брайанте, ушедшем из жизни в результате крушения вертолёта в январе 2020 года.

«Я знал его лично, мы были друзьями. Он инвестировал в UFC. Он был не только похож на Майкла Джордана – в смысле схожий менталитет, что я так сильно люблю и уважаю. Но, кроме того, он был невероятным человеком. Он был хорошим парнем. Он был очень взволнован инвестициями [в UFC]. Я люблю Коби», — сказал Уайт на канале Complex в YouTube.

Брайант являлся пятикратным чемпионом НБА и 18 раз принимал участие в Матче всех звёзд. Также Коби дважды становился олимпийским чемпионом в составе сборной США. В «Лос-Анджелес Лейкерс» Коби выступал с 1996 по 2016 год.

Виктор Хряпа попытался угостить Коби Брайанта фаст-фудом:

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