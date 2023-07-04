Промоутер предположил, почему Усик может проиграть Дюбуа

Известный промоутер Фрэнк Уоррен, представляющий интересы обязательного претендента на пояс WBA Даниэля Дюбуа, высказался о предстоящем поединке своего клиента с украинцем Александром Усиком.

«Помнится бой Усика с Дереком Чисорой, который состоялся примерно полтора-два года назад. Чисора тогда в шести-семи раундах задал ему много проблем. И посмотрите, что с Чисорой сделал Фьюри.

Или два боя с Энтони Джошуа, который всё время был на задней ноге. Энтони уже не тот, что раньше. И держа всё это в уме, я могу сказать, что у Дюбуа есть мощь, хороший джеб. К тому же он быстрее, чем о нём думают. У Усика ещё не было такого выступления, которое можно было бы назвать драматичным. Сейчас я чувствую, что Даниэль будет в правильном месте в правильное время», — приводит слова Уоррена BoxingScene.

Бой Усика и Дюбуа запланирован на 26 августа.

«Жадное брюхо». Усик вновь обратился к Фьюри: