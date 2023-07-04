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Кормье объяснил, что должен сделать Родригес, чтобы иметь шанс победить Волкановски

Кормье объяснил, что должен сделать Родригес, чтобы иметь шанс победить Волкановски
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Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье рассказал, что должен сделать мексиканец Яир Родригес, чтобы иметь шансы победить австралийца Александра Волкановски. Их поединок состоится в ночь на 9 июля мск в Лас-Вегасе (США).

«Очень редко можно найти парня вроде Волкановски, обладающих такими талантами при контратаках, с учётом их роста. Яиру Родригесу придётся сделать что-то особенное, потому что, если он будет форсировать и идти вперёд слишком сильно, у него возникнут проблемы. Яир должен использовать свои удары ногами, как он это делал в бою с Джошем Эмметом. Не стоит полагаться на руки, потому что тогда у него шансов не будет», — сказал Кормье на своём канале в YouTube.

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