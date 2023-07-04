Президент АСА прояснил ситуацию с будущим Артёма Резникова

Известный казахстанский боец смешанных единоборств Артём Резников продолжит выступать в ACA. Об этом сообщил президент лиги Алексей Яценко.

«Резников получил и подписал новый контакт от ACA на четыре поединка и продолжит выступать в нашей организации», — сказал Яценко.

31-летний Артём Резников занимает третью строку рейтинга легковесов ACA. Выступает в ACA с 2019 года, провёл шесть боёв в организации, пять из которых выиграл. В последнем бою в Финале Гран-при ACA он потерпел поражение от Эдуарда Вартаняна, после чего был госпитализирован, таким образом, не сумев присутствовать на пресс-конференции после турнира.

Ранее сообщалось, что поединок российских бойцов тяжёлого веса (до 120 кг) Мухумата Вахаева (11-6-1) и Григория Пономарёва (6-2) перенесён с турнира ACA 160 на шоу ACA 161, которое состоится 11 августа в Москве.