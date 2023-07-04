«Грамотный ход». Сидельников объяснил, почему Павловича поставили на первое место в UFC

Шестикратный чемпион мира по боевому самбо и боец Bellator Кирилл Сидельников рассказал, зачем Сергея Павловича поставили на первое место в рейтинге тяжёлого веса UFC.

«Не думаю, что Павлович столкнётся с ситуацией, которая была у Магомеда Анкалаева. Медийная часть Магомеда находится на довольно низком уровне, из-за этого он не интересен UFC. Сергей Павлович, конечно, тоже не сильно пиарится, но старается. Он бросает вызовы, побеждает нокаутами, поэтому становится интересен как бойцам, так и зрителям.

Я не удивлюсь, если Стипе Миочич слетит перед поединком с Джоном Джонсом, а Павлович выйдет ему на замену. Это грамотный ход, чтобы организовать чемпионский бой между Джонсом и Павловичем. Для этого Сергея и подняли на первую строчку, чтобы потом никто не говорил о том, что Павлович не заслужил право драться за титул», – приводит слова Сидельникова Metaratings.