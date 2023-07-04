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«Абсолютные убийцы и победители». Уайт хочет познакомить Нурмагомедова и Майкла Джордана

«Абсолютные убийцы и победители». Уайт хочет познакомить Нурмагомедова и Майкла Джордана
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Президент UFC Дана Уайт рассказал об идее познакомить известного российского бойца Хабиба Нурмагомедова и американского баскетболиста Майкла Джордана. Кроме того, специалист сравнил двух спортсменов.

«Это очень смешно. Не знаю, Хабиб никогда не просил меня познакомить его с Джорданом. Но это было бы отлично. Я намерен поработать над этой идеей сейчас. То, как Джордан повлиял на различные виды спорта, просто невероятно.

Если вы сравните Хабиба и Джордана, то увидите, что оба — абсолютные убийцы и победители», — сказал Уайт на канале Complex в YouTube.

Напомним, Нурмагомедов является чемпионом UFC в лёгком весе, обладателем премии «Выступление вечера» (три раза) против Эдсона Барбозы, Дастина Пуарье, Джастина Гейджи. Хабибу принадлежит рекорд по количеству тейкдаунов за один бой (21 тейкдаун, 27 попыток, три раунда) против Абель Трухильо и самая длинная серия побед в истории лёгкого веса UFC — 12 побед (с Тони Фергюсоном). В марте 2022 года Нурмагомедова ввели в Зал славы UFC.

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