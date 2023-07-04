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«Идеальная сосиска». Фьюри шуткой отреагировал на видео, где Джошуа бьёт матрас

«Идеальная сосиска». Фьюри шуткой отреагировал на видео, где Джошуа бьёт матрас
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Чемпион мира по боксу Тайсон Фьюри в социальных сетях шуткой отреагировал на новое видео с боксёром-тяжеловесом Энтони Джошуа. Двукратный чемпион мира в супертяжёлом весе, звёздный британец на ролике в социальных сетях проводил серию ударов на матрасе. Видео опубликовал известный журналист Майкл Бенсон.

«Энтони Джошуа использует матрас в качестве боксёрской груши во время тренировки в Далласе перед своим следующим боем, который состоится 12 августа…» — написал Бенсон.

«Идеальная сосиска», — ответил Фьюри.

В своём последнем бою, прошедшем в начале апреля, Джошуа единогласным решением победил американца Джермейна Франклина, закрыв повторное поражение от действующего обладателя титулов WBA Super, IBF и WBO украинца Александра Усика.

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