Конор Макгрегор в своих социальных сетях сообщил, что планирует вернуться к боям
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34-летний ирландский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор в своих социальных сетях сообщил, что хочет вернуться к боям.
«С нетерпением жду следующего боя и усердно готовлюсь», — говорится в сообщении.
Напомним, последний бой Конора состоялся два года назад — летом 2021 года. Тогда Макгрегор вышел на поединок с Дастином Порье и сломал себе ногу. Возвращения ирландца ожидали во второй половине 2023 года. Конор должен был провести бой против Майкла Чендлера. Макгрегор с ним тренирует команды в шоу The Ultimate Fighter. Но ирландец до сих пор не вернулся в пул USADA. Из-за этого поединок, как ожидается, сможет состояться не раньше февраля 2024 года.
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