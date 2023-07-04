Конор Макгрегор в своих социальных сетях сообщил, что планирует вернуться к боям

34-летний ирландский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор в своих социальных сетях сообщил, что хочет вернуться к боям.

«С нетерпением жду следующего боя и усердно готовлюсь», — говорится в сообщении.

Напомним, последний бой Конора состоялся два года назад — летом 2021 года. Тогда Макгрегор вышел на поединок с Дастином Порье и сломал себе ногу. Возвращения ирландца ожидали во второй половине 2023 года. Конор должен был провести бой против Майкла Чендлера. Макгрегор с ним тренирует команды в шоу The Ultimate Fighter. Но ирландец до сих пор не вернулся в пул USADA. Из-за этого поединок, как ожидается, сможет состояться не раньше февраля 2024 года.