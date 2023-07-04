Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Будущее футбола Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Конор Макгрегор в своих социальных сетях сообщил, что планирует вернуться к боям

Конор Макгрегор в своих социальных сетях сообщил, что планирует вернуться к боям
Комментарии

34-летний ирландский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор в своих социальных сетях сообщил, что хочет вернуться к боям.

«С нетерпением жду следующего боя и усердно готовлюсь», — говорится в сообщении.

Напомним, последний бой Конора состоялся два года назад — летом 2021 года. Тогда Макгрегор вышел на поединок с Дастином Порье и сломал себе ногу. Возвращения ирландца ожидали во второй половине 2023 года. Конор должен был провести бой против Майкла Чендлера. Макгрегор с ним тренирует команды в шоу The Ultimate Fighter. Но ирландец до сих пор не вернулся в пул USADA. Из-за этого поединок, как ожидается, сможет состояться не раньше февраля 2024 года.

Материалы по теме
Экс-менеджер Хабиба Нурмагомедова жёстко ответил Макгрегору на твит о «мёртвых врагах»
Макгрегор подвергся резкой критике за твит в годовщину смерти Абдулманапа Нурмагомедова
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023