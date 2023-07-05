Тело 21-летней спортсменки обнаружили на водоканале в пригороде Актау

В водозаборном канале в пригороде Актау был обнаружен труп 21-летней Валерии Шальновой, которая профессионально занималась рукопашным боем.

Валерия имела множество наград и часто участвовала в спортивных состязаниях.

Родные Валерии не верят в версию суицида. По словам её сестры Каролины, в смерти девушки есть виновный и он задержан.

«Мы считаем, что Леру убил её парень, с которым она состояла в отношениях больше двух лет. Ранее были случаи рукоприкладства. Во время следствия он признался в содеянном, а затем отказался от своих слов. Ни на месте происшествия, ни рядом с ней её телефона не было, мобильный был обнаружен у него. Он и написал нам липовое предсмертное сообщение. Вскрытие показало, что смерть Леры наступила в 5 утра, тогда как сообщение с её номера нам отправили в 6 утра. Лера до ужаса боялась воды. Она не могла утопиться. Мы требуем справедливости и должного расследования», — приводит слова Каролины lada.kz.