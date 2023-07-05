Тело 21-летней спортсменки обнаружили на водоканале в пригороде Актау

В водозаборном канале в пригороде Актау был обнаружен труп 21-летней Валерии Шальновой, которая профессионально занималась рукопашным боем.
Валерия имела множество наград и часто участвовала в спортивных состязаниях.
Родные Валерии не верят в версию суицида. По словам её сестры Каролины, в смерти девушки есть виновный и он задержан.
«Мы считаем, что Леру убил её парень, с которым она состояла в отношениях больше двух лет. Ранее были случаи рукоприкладства. Во время следствия он признался в содеянном, а затем отказался от своих слов. Ни на месте происшествия, ни рядом с ней её телефона не было, мобильный был обнаружен у него. Он и написал нам липовое предсмертное сообщение. Вскрытие показало, что смерть Леры наступила в 5 утра, тогда как сообщение с её номера нам отправили в 6 утра. Лера до ужаса боялась воды. Она не могла утопиться. Мы требуем справедливости и должного расследования», — приводит слова Каролины lada.kz.
- 5 июля 2023
-
10:05
-
09:54
-
09:48
-
09:34
-
00:38
-
00:27
- 4 июля 2023
-
23:46
-
23:23
-
22:20
-
22:05
-
21:23
-
20:20
-
18:44
-
18:31
-
17:22
-
16:35
-
15:47
-
14:52
-
13:57
-
12:55
-
12:43
-
11:19
-
10:40
-
10:39
-
10:15
-
09:50
-
09:49
-
08:15
-
07:49
-
07:27
-
04:22
-
00:57
- 3 июля 2023
-
23:45
-
22:01
-
21:31