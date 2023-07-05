О'Мэлли: побью Стерлинга и возглавлю рейтинг лучших бойцов UFC
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Американский боец смешанных единоборств, второй номер рейтинга легчайшей весовой категории UFC Шон О’Мэлли считает, что он возглавит рейтинг лучших бойцов промоушена в случае победы в поединке с американцем Алджамейном Стерлингом.
«Я побью Алджо и возглавлю рейтинг лучших бойцов UFC. Я перепрыгну всех и окажусь на первом месте в рейтинге P4P. Вы уже видели, как я, находясь за пределами топовой десятки, становлюсь первым номером, и я готов это повторить», – сказал О'Мэлли на своём подкасте.
Титульный поединок между Шоном О’Мэлли и Алджамейном Стерлингом пройдёт на турнире UFC 292, который состоится в Бостоне 19 августа.
Сбрил брови на спор, предлагал другу секс с женой. Дикие факты о Шоне О’Мэлли:
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