О'Мэлли: Сехудо — всё, он не вернётся больше в ММА
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Американский боец смешанных единоборств, второй номер рейтинга легчайшей весовой категории UFC Шон О’Мэлли считает, что Генри Сехудо больше не будет драться в ММА.
«Думаю, Генри – всё. Он ушёл в отставку, он не вернётся в ММА. Он попытался вернуться, всем было всё равно. Он заработал немного денег. Но я не думаю, что он вернётся. Травма плеча, должно быть, достаточно неприятная, раз он снялся с боя. И к тому же ему уже 36 лет», – приводит слова О’Мэлли MMA News.
Напомним, Сехудо в своём последнем поединке проиграл раздельным решением судей действующему чемпиону легчайшей весовой категории Алджамейну Стерлингу. Для Генри это был первый бой после трёхлетнего простоя. Он занимает третье место в рейтинге легчайшего веса.
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