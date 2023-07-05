Мама Илона Маска отреагировала на его тренировку с Сен-Пьером

Мэй Маск, мама знаменитого американского предпринимателя Илона Маска, прокомментировала его недавнюю тренировку с бывшим чемпионом UFC в двух весовых категориях, легендарным канадцем Жоржем Сен-Пьером.

«Нет! Надеюсь, это просто ради развлечения», — написала Мэй в социальных сетях.

Фото: Из личного архива Жоржа Сен-Пьера

Ранее сообщалось, что Маск может провести бой с Марком Цукербергом. Оба бизнесмена не раз выражали согласие на поединок. Позже президент UFC Дана Уайт заявил, что готов организовать противостояние, и оба предпринимателя, по его словам, настроены серьёзно. При этом мама Маска выступает против боя сына. Ранее она просила прекратить разговоры о возможном бое Илона.

Дана Уайт выпустил футболки к возможному бою Маска с Цукербергом: