Сехудо — Конору: надеюсь, выиграешь суд. Это будет твоя первая победа в этом десятилетии

Американский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо опубликовал новый пост в социальных сетях, в котором пошутил над ирландцем Конором Макгрегором, который недавно попал в скандал, связанный с сексуальным насилием.
«Эй, Конор! Надеюсь, ты выиграешь судебное дело. Это будет твоя первая победа в этом десятилетии», – написал Сехудо.
Напомним, инцидент с предполагаемым изнасилованием произошёл во время четвёртого матча финала НБА между «Майами Хит» и «Денвер Наггетс». По словам адвоката потерпевшей, Макгрегор заперся с ней в туалете, где требовал от неё вступить с ним в интимную связь.
Макгрегор не участвует в поединках с июля 2021 года. Тогда ирландец проиграл американцу Дастину Порье, сломав при этом ногу. К UFC он присоединился в 2013 году. На счету Конора 28 поединков, в которых он добыл 22 победы и потерпел шесть поражений. Недавно стало известно, что он не уложился в срок, установленный USADA для сдачи допинг-проб, необходимых для включения в пул тестирования. Таким образом, в 2023 году Макгрегор не сможет принять участия в боях, если не получит послабления от организации.
- 5 июля 2023
-
12:52
-
12:34
-
11:57
-
11:49
-
11:31
-
11:08
-
10:47
-
10:05
-
09:54
-
09:48
-
09:34
-
00:38
-
00:27
- 4 июля 2023
-
23:46
-
23:23
-
22:20
-
22:05
-
21:23
-
20:20
-
18:44
-
18:31
-
17:22
-
16:35
-
15:47
-
14:52
-
13:57
-
12:55
-
12:43
-
11:19
-
10:40
-
10:39
-
10:15
-
09:50
-
09:49
-
08:15