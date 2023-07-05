Сехудо — Конору: надеюсь, выиграешь суд. Это будет твоя первая победа в этом десятилетии

Американский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо опубликовал новый пост в социальных сетях, в котором пошутил над ирландцем Конором Макгрегором, который недавно попал в скандал, связанный с сексуальным насилием.

«Эй, Конор! Надеюсь, ты выиграешь судебное дело. Это будет твоя первая победа в этом десятилетии», – написал Сехудо.

Напомним, инцидент с предполагаемым изнасилованием произошёл во время четвёртого матча финала НБА между «Майами Хит» и «Денвер Наггетс». По словам адвоката потерпевшей, Макгрегор заперся с ней в туалете, где требовал от неё вступить с ним в интимную связь.

Макгрегор не участвует в поединках с июля 2021 года. Тогда ирландец проиграл американцу Дастину Порье, сломав при этом ногу. К UFC он присоединился в 2013 году. На счету Конора 28 поединков, в которых он добыл 22 победы и потерпел шесть поражений. Недавно стало известно, что он не уложился в срок, установленный USADA для сдачи допинг-проб, необходимых для включения в пул тестирования. Таким образом, в 2023 году Макгрегор не сможет принять участия в боях, если не получит послабления от организации.