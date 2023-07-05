Усик подписал контракт на бой с Фьюри

Эгис Климас, менеджер чемпиона WBA, IBF и WBO в супертяжёлом весе украинца Александра Усика, рассказал, что украинец подписал контракт на бой с Тайсоном Фьюри.

«Да, мы все хотим, чтобы этот бой состоялся. Хочу поблагодарить промоутерскую компанию Skill Challenge Promotions за усилия в организации этого поединка. Просто хочу, чтобы весь мир знал: со стороны команды Усика всё подписано и заверено», — написал Климас в социальных сетях.

Александр Усик в последний раз выходил на ринг в августе прошлого года и выиграл у Джошуа раздельным решением судей. Всего в активе украинца 20 поединков в профессиональной карьере и 20 побед в них.

В последнем бою Фьюри проводил третью защиту титула с 38-летним соотечественником Дереком Чисорой. Поединок был завершён в 10-м раунде — рефери остановил бой, присудив победу Фьюри техническим нокаутом. На счету британского боксёра 34 поединка, в которых он добыл 33 победы (24 нокаутом). Один бой с участием Тайсона был завершён вничью.

«Жадное брюхо». Усик вновь обратился к Фьюри: