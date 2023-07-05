Хукер: бой с Тёрнером возвращает меня в титульную гонку

Новозеландский боец смешанных единоборств Дэн Хукер, выступающий в лёгкой весовой категории, считает, что его поединок с Джалином Тёрнером возвращает его в гонку за титул.

«Бой с Тёрнером возвращает меня в титульную гонку. Это не какой-нибудь соперник, которого нет в рейтинге. Я чувствую, что этот бой – настоящий переломный момент. Пришло время выйти на сцену и доказать, что я могу конкурировать с лучшими.

Этот матч – возможность выйти и доказать, что у меня всё ещё есть потенциал стать чемпионом. Тёрнер – один из лучших, многие бойцы отказываются драться, когда видят его имя в контракте.

Это меня заводит. Одержав победу в таком поединке, я окажусь в паре боёв от возможности подраться за титул», – приводит слова Хукера MMA News.