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Уайлдер вслед за Усиком подписал контракт с промоутерской компанией из Саудовской Аравии

Уайлдер вслед за Усиком подписал контракт с промоутерской компанией из Саудовской Аравии
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Компания Skill Challenge Promotions из Саудовской Аравии подписала контракт с американским боксёром, бывшим чемпионом мира в супертяжёлом весе Деонтеем Уайлдером. Об этом сообщает ProBox TV.

По данным ресурса, официально о сделке сообщат на следующей неделе.

Один из инсайдеров также рассказал, что контракт с Skill Challenge Promotions в скором времени подпишет Девин Хейни.

Ранее сообщалось, что Уайлдер может провести бой с британцем Энтони Джошуа. В активе Уайлдера 43 победы, 42 из которых нокаутом, ничья и два поражения.

Напомним, сегодня Эгис Климас, менеджер чемпиона WBA, IBF и WBO в супертяжёлом весе украинца Александра Усика, рассказал, что украинец подписал контракт на бой с Тайсоном Фьюри.

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