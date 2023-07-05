Стерлинг: буду драться с О'Мэлли против своей воли

Действующий чемпион UFC в легчайшей весовой категории Алджамейн Стерлинг рассказал, что он будет драться в предстоящем поединке с Шоном О'Мэлли против своей воли.

«Многие не осознают, сколько времени я трачу на спорт. Когда его так много, то ты выгораешь эмоционально. Вот почему после победы в поединке с Сехудо мне хотелось просто отдохнуть.

Я буду драться, но это буквально против моей воли. Дана Уайт, конечно, скажет, что никто меня не заставляет драться. Но на самом деле так оно и есть. Давайте называть вещи своими именами — я выйду в октагон, хотя у меня даже есть травмы», — приводит слова Стерлинга The Weekly Scraps.

Титульный поединок между Шоном О’Мэлли и Алджамейном Стерлингом пройдёт на турнире UFC 292, который состоится в Бостоне 19 августа.