Стерлинг: буду драться с О'Мэлли против своей воли

Действующий чемпион UFC в легчайшей весовой категории Алджамейн Стерлинг рассказал, что он будет драться в предстоящем поединке с Шоном О'Мэлли против своей воли.
«Многие не осознают, сколько времени я трачу на спорт. Когда его так много, то ты выгораешь эмоционально. Вот почему после победы в поединке с Сехудо мне хотелось просто отдохнуть.
Я буду драться, но это буквально против моей воли. Дана Уайт, конечно, скажет, что никто меня не заставляет драться. Но на самом деле так оно и есть. Давайте называть вещи своими именами — я выйду в октагон, хотя у меня даже есть травмы», — приводит слова Стерлинга The Weekly Scraps.
Титульный поединок между Шоном О’Мэлли и Алджамейном Стерлингом пройдёт на турнире UFC 292, который состоится в Бостоне 19 августа.
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