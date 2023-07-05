Шакур Стивенсон назвал супертяжеловеса, способного победить Усика
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Непобеждённый чемпион мира в двух весовых категориях американец Шакур Стивенсон назвал бойца, который, по его мнению, способен победить действующего обладателя титулов WBA Super, IBF и WBA в супертяжёлом весе украинца Александра Усика.
Им оказался 23-летний американский проспект Джаред Андерсон (15-0, 14 KO).
«Я хотел бы увидеть Джареда в бою с Усиком. Да, я хотел бы на это посмотреть. Усик – великолепный боец, но у Джареда есть характер. Было бы интересно посмотреть, как он будет сочетаться с умениями Усика. Я считаю, что Джаред возьмёт верх», – сказал Стивенсон в интервью YouTube-каналу Thaboxingvoice.
Ранее менеджер Усика сообщил о том, что украинец подписал контракт на бой с британцем Тайсоном Фьюри.
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