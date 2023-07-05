Шавкат Рахмонов: всегда мечтал стать профессиональным бойцом
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Рейтинговый боец полусреднего веса (до 77 кг) UFC казахстанец Шавкат Рахмонов рассказал о своём становлении в качестве профессионального бойца.
«В детстве, бывало, частенько на улице дрался. Потом понял, что так нельзя, надо выходить с сильным, кто может тебя перестоять. Выходить с кем-то своего уровня и показывать, кто из вас сильнее.
Спорт я с детства люблю, всегда мечтал стать профессиональным бойцом… Как относились родители? Конечно, мама переживает… С детства такого уровня не было, чтобы я на чемпионате мира выступал. Я занимал места на областных, республиканских соревнованиях, я был рад, дома были рады, всегда поддерживали. Это было приятно», – сказал Рахмонов в интервью YouTube-каналу «АЛГА ПЕТЕРБУРГ».
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