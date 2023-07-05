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Тренер Бетербиева: Артур похож на Бернарда Хопкинса, дравшегося до 50 лет

Тренер Бетербиева: Артур похож на Бернарда Хопкинса, дравшегося до 50 лет
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Джон Скалли, член тренерского штаба объединённого чемпиона мира в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) россиянина Артура Бетербиева (19-0, 19 KO), высказался о спортивном долголетии подопечного.

«Когда вы думаете о возрасте Артура, то вспоминаете, что бойцы не вечны. Время начнёт идти вперёд, не так ли?

Обычно человек его возраста начинает сдавать, но Артур уникален. У него особенный подход, он не пьёт и не тусуется. Единственное место, где он проводит время, это дом. Он посвятил себя тренировкам, и в этом он похож на Бернарда Хопкинса. Бернард дрался до 49 или до 50 лет», – приводит слова Скалли ProBoxTV.

Напомним, 20 августа Бетербиев проведёт обязательную защиту титулов против британца Каллума Смита (29-1, 21 KO).

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