Тренер Бетербиева: Артур похож на Бернарда Хопкинса, дравшегося до 50 лет
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Джон Скалли, член тренерского штаба объединённого чемпиона мира в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) россиянина Артура Бетербиева (19-0, 19 KO), высказался о спортивном долголетии подопечного.
«Когда вы думаете о возрасте Артура, то вспоминаете, что бойцы не вечны. Время начнёт идти вперёд, не так ли?
Обычно человек его возраста начинает сдавать, но Артур уникален. У него особенный подход, он не пьёт и не тусуется. Единственное место, где он проводит время, это дом. Он посвятил себя тренировкам, и в этом он похож на Бернарда Хопкинса. Бернард дрался до 49 или до 50 лет», – приводит слова Скалли ProBoxTV.
Напомним, 20 августа Бетербиев проведёт обязательную защиту титулов против британца Каллума Смита (29-1, 21 KO).
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