Тимоти Брэдли назвал фаворита в бою Сауля Альвареса и Джермелла Чарло

Бывший чемпион мира в двух весовых категориях, а ныне комментатор и аналитик, американец Тимоти Брэдли высказался об ожидаемом поединке за звание абсолютного чемпиона во втором среднем весе (до 76,2 кг) между Саулем Альваресом и Джермеллом Чарло.

«Немало вещей против Чарло в этом бою, он не дрался полтора года. Я пересмотрел бой Чарло и Кастаньо и подумал: «Чёрт, у Кастаньо хороший удар справа». То же касается и Канело. И у Канело один из самых неприятных хуков слева в боксе. Канело умеет работать по корпусу и оказывать давление, из-за чего Кастаньо имел большой успех.

Мне кажется, что маленькому парню в лице Чарло будет тяжело победить большого парня, который, как по мне, находится на закате карьеры. То же я говорил и о Пакьяо: несмотря на то что он постарел, он являлся легендой, и его третьесортное выступление перекрывало первоклассные выступления соперников», – сказал Брэдли в интервью YouTube-каналу FightHype.com.