Боец Bellator, переживший остановку сердца, сделал первые шаги

Боец Bellator Крис Ленчиони, у которого в прошлом месяце во время тренировки произошла остановка сердца, сделал свои первые шаги с посторонней помощью, сообщает MMAFighting.
Жена Ленчиони, Марка, сообщила, что у ее мужа улучшились когнитивные функции. Он пытается говорить, несмотря на трахеостому на шее, которая помогает ему дышать. По её словам, прогресс был достигнут благодаря силе воли и решимости.
8 июня у 28-летнего бойца из Орегона, выступающего в полулёгком весе, произошла остановка сердца, и он был доставлен в отделение интенсивной терапии местной больницы. Позже он был переведён из этого отделения и сейчас находится в реабилитационном центре.
По словам Марки Ленчиони, врачи считают, что у Криса синдром удлинённого интервала QT, который является проблемой электрической системы, контролирующей сердцебиение. Боец действительно получил повреждение мозга из-за недостатка кислорода, но Марка сказала, что врачи отказались от наиболее негативных прогнозов по выздоровлению. По её словам, Крису планируется установить имплантируемый кардиовертер-дефибриллятор для защиты от будущих проблем с сердцем.
Ленчиони должен был сразиться с Джеймсом Галлахером на турнире Bellator 298 11 августа в Су-Фолс в Южной Дакоте. Джеймс Гонсалес заменит его в этом бою.
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