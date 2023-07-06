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Промоутер Цзю: на месте Чарло любой поступил бы так же. Это шанс войти в историю

Промоутер Цзю: на месте Чарло любой поступил бы так же. Это шанс войти в историю
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Джордж Роуз, промоутер Тима Цзю, высказался по поводу новости о том, что Джермелл Чарло принял предложение о поединке с мексиканцем Саулем Альваресом.

«Моя реакция на новость о том, что Чарло будет драться с Канело, была как и у всех остальных. Я подумал: «Чёрт! Какого хрена?» Очевидно, что все разочарованы, потому что мы все ждали этого боя в течение двух лет. И Тим, он готов победить Чарло. Вся работа, которую он проделал, все бои, которые он провёл в последнее время, всё это было направлено на то, чтобы в конце года Тим Цзю ушёл с этими четырьмя поясами.

Но я также понимаю решение Чарло. Потому что это знаковый бой. К тому же очень прибыльный с финансовой точки зрения. Для Чарло это шанс войти в историю, изменить свою жизнь. А какая у него альтернатива? Пойти и проиграть все четыре пояса против Тима Цзю?» — приводит слова Роуза BoxingScene.

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