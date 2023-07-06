Промоутер Цзю: на месте Чарло любой поступил бы так же. Это шанс войти в историю

Джордж Роуз, промоутер Тима Цзю, высказался по поводу новости о том, что Джермелл Чарло принял предложение о поединке с мексиканцем Саулем Альваресом.
«Моя реакция на новость о том, что Чарло будет драться с Канело, была как и у всех остальных. Я подумал: «Чёрт! Какого хрена?» Очевидно, что все разочарованы, потому что мы все ждали этого боя в течение двух лет. И Тим, он готов победить Чарло. Вся работа, которую он проделал, все бои, которые он провёл в последнее время, всё это было направлено на то, чтобы в конце года Тим Цзю ушёл с этими четырьмя поясами.
Но я также понимаю решение Чарло. Потому что это знаковый бой. К тому же очень прибыльный с финансовой точки зрения. Для Чарло это шанс войти в историю, изменить свою жизнь. А какая у него альтернатива? Пойти и проиграть все четыре пояса против Тима Цзю?» — приводит слова Роуза BoxingScene.
- 6 июля 2023
-
09:49
-
09:43
-
09:35
-
05:05
-
04:16
-
01:03
-
00:54
-
00:02
- 5 июля 2023
-
23:53
-
23:33
-
22:40
-
22:12
-
21:55
-
21:39
-
20:59
-
20:04
-
19:05
-
18:55
-
17:58
-
17:18
-
16:39
-
16:27
-
15:49
-
14:56
-
14:49
-
14:01
-
13:32
-
12:52
-
12:34
-
11:57
-
11:49
-
11:31
-
11:08
-
10:47
-
10:05