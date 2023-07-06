Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Будущее футбола Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Мендес — Кевину Ли: ты критиковал Хабиба, но тебе следовало сосредоточиться на себе

Мендес — Кевину Ли: ты критиковал Хабиба, но тебе следовало сосредоточиться на себе
Комментарии

Тренер бывшего чемпиона UFC в лёгкой весовой категории Хабиба Нурмагомедова Хавьер Мендес высказался по поводу бойца Кевина Ли, который недавно уступил в поединке с Ринатом Фахретдиновым на турнире UFC on ESPN 48.

«Я видел тревожные признаки в поведении Кевина. Например, он говорил, что выше этих небольших шоу в UFC Apex. Всё внимание должно было быть сосредоточено на победе над противником.

Другие комментарии были о Хабибе. Мол, я видел дыры в его стиле. Тебе следовало сосредоточиться на своём бое и забыть о ком-либо ещё.

Бойцам нужно быть сосредоточенными на людях, с которыми им предстоит драться, особенно когда ты знаешь, что у тебя действительно сильный противник», — сказал Мендес в своём подкасте.

Материалы по теме
Мендес: Уайт не стал убирать Хабиба из пула тестирования USADA в надежде на возвращение
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023