Мендес — Кевину Ли: ты критиковал Хабиба, но тебе следовало сосредоточиться на себе
Поделиться
Тренер бывшего чемпиона UFC в лёгкой весовой категории Хабиба Нурмагомедова Хавьер Мендес высказался по поводу бойца Кевина Ли, который недавно уступил в поединке с Ринатом Фахретдиновым на турнире UFC on ESPN 48.
«Я видел тревожные признаки в поведении Кевина. Например, он говорил, что выше этих небольших шоу в UFC Apex. Всё внимание должно было быть сосредоточено на победе над противником.
Другие комментарии были о Хабибе. Мол, я видел дыры в его стиле. Тебе следовало сосредоточиться на своём бое и забыть о ком-либо ещё.
Бойцам нужно быть сосредоточенными на людях, с которыми им предстоит драться, особенно когда ты знаешь, что у тебя действительно сильный противник», — сказал Мендес в своём подкасте.
Комментарии
- 6 июля 2023
-
09:49
-
09:43
-
09:35
-
05:05
-
04:16
-
01:03
-
00:54
-
00:02
- 5 июля 2023
-
23:53
-
23:33
-
22:40
-
22:12
-
21:55
-
21:39
-
20:59
-
20:04
-
19:05
-
18:55
-
17:58
-
17:18
-
16:39
-
16:27
-
15:49
-
14:56
-
14:49
-
14:01
-
13:32
-
12:52
-
12:34
-
11:57
-
11:49
-
11:31
-
11:08
-
10:47
-
10:05
Партнерский контент