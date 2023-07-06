Мендес — Кевину Ли: ты критиковал Хабиба, но тебе следовало сосредоточиться на себе

Тренер бывшего чемпиона UFC в лёгкой весовой категории Хабиба Нурмагомедова Хавьер Мендес высказался по поводу бойца Кевина Ли, который недавно уступил в поединке с Ринатом Фахретдиновым на турнире UFC on ESPN 48.

«Я видел тревожные признаки в поведении Кевина. Например, он говорил, что выше этих небольших шоу в UFC Apex. Всё внимание должно было быть сосредоточено на победе над противником.

Другие комментарии были о Хабибе. Мол, я видел дыры в его стиле. Тебе следовало сосредоточиться на своём бое и забыть о ком-либо ещё.

Бойцам нужно быть сосредоточенными на людях, с которыми им предстоит драться, особенно когда ты знаешь, что у тебя действительно сильный противник», — сказал Мендес в своём подкасте.